马来西亚期市：棕榈油期货攀升至17个月高点，因库存大幅降低

路透吉隆坡3月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一涨至2012年9月中期以来最高，因一份行业报告显示，由于干旱天气影响，该国棕榈油库存降至八个月最低。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一在报告中称，2月棕榈油库存降至166万吨，为6月以来最低，1月为194万吨。

市场人士原来预计库存降至179万吨。

马来西亚和印尼的乾旱和雾霾天气影响了油棕果茎的生长，影响了收成并减少了棕榈油供应。

“市场在对库存数据做出反应，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。“仅仅一个月之内，库存减少了约30万吨，这非常恐怖。”

马来西亚指标5月棕榈油合约 收涨0.7%，报每吨2,905马币(林吉特)，稍早曾涨至2,910马币，为2012年9月14日以来最高。

总成交量为31,185口，稍低于35,000的均值。

交易员称，随着东南亚的干旱天气持续，库存可能进一步萎缩。

“降雨量不大，产量预计较低。3月库存可能进一步减少，”该交易员称。(完)

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