马来西亚期市：棕榈油期货攀升至17个月高点，因库存大幅降低

国际油市：油价持稳，因OPEC称致力于令市场恢复再平衡
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
路透吉隆坡3月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一涨至2012年9月中期以来最高，因一份行业报告显示，由于干旱天气影响，该国棕榈油库存降至八个月最低。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一在报告中称，2月棕榈油库存降至166万吨，为6月以来最低，1月为194万吨。
市场人士原来预计库存降至179万吨。
马来西亚和印尼的乾旱和雾霾天气影响了油棕果茎的生长，影响了收成并减少了棕榈油供应。
“市场在对库存数据做出反应，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。“仅仅一个月之内，库存减少了约30万吨，这非常恐怖。”
马来西亚指标5月棕榈油合约 收涨0.7%，报每吨2,905马币(林吉特)，稍早曾涨至2,910马币，为2012年9月14日以来最高。
总成交量为31,185口，稍低于35,000的均值。
交易员称，随着东南亚的干旱天气持续，库存可能进一步萎缩。
“降雨量不大，产量预计较低。3月库存可能进一步减少，”该交易员称。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
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