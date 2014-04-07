马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因马币走强抑制买兴

路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周一在清淡交投中微跌，因马币(林吉特)走强抑制了对棕榈油的买兴，不过对库存吃紧的预期抑制了跌幅。

马币兑美元 周一尾盘上涨0.4%，报3.2665，使棕榈油对海外投资者和炼厂而言更加昂贵。

“市场下跌的一个原因是，自早盘以来马币一直在走强，一路涨至3.26，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。

指标6月棕榈油期货合约 收跌1.3%，接近每吨2,623马币。

成交量也减少，市场人士称因为中国金融市场逢假期休市。

总成交量为32,779口，低于均值35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术分析显示，马来西亚棕榈油料在每吨2,671马币的阻力位附近结束这波反弹走势，然后跌向2,613马币的支撑位。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 白云)