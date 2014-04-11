马来西亚期市：棕榈油由两个月低点反弹收高，摆脱上日库存数据影响

路透雅加达4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五盘中触及两个月低点后反弹收高，摆脱了上日库存数据的影响。

收盘时，指标6月棕榈油合约 收高0.2%，报每吨2,614马币(林吉特)，稍早曾触及2,572的低点。本周棕榈油价格下跌0.8%。

总成交量为38,792口，稍高于均值35,000口。

“市场在马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布数据前盘整，”吉隆坡一家大宗商品经纪商的交易员表示。“市场在观察是否能守住2,570马币的关口。”

“原油价格在每桶103美元上方，给棕榈油价格提供支撑，”该交易员表示，并称现在的市场焦点转向船货检验机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance下周公布的出口数据。

周四公布数据显示，马来西亚3月棕榈油库存升至169万吨，市场原预估为降至三年低位158万吨。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，毛棕榈油产量较一个月前增长17%，出口下滑约8%至130万吨。

美国5月豆油合约 在亚洲尾盘下跌0.5%，大连商品交易所交投最活跃的9月豆油合约 下跌1.2%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 田建华)