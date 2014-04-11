马来西亚期市：棕榈油由两个月低点反弹收高，摆脱上日库存数据影响

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透雅加达4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五盘中触及两个月低点后反弹收高，摆脱了上日库存数据的影响。
收盘时，指标6月棕榈油合约 收高0.2%，报每吨2,614马币(林吉特)，稍早曾触及2,572的低点。本周棕榈油价格下跌0.8%。
总成交量为38,792口，稍高于均值35,000口。
“市场在马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布数据前盘整，”吉隆坡一家大宗商品经纪商的交易员表示。“市场在观察是否能守住2,570马币的关口。”
“原油价格在每桶103美元上方，给棕榈油价格提供支撑，”该交易员表示，并称现在的市场焦点转向船货检验机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance下周公布的出口数据。
周四公布数据显示，马来西亚3月棕榈油库存升至169万吨，市场原预估为降至三年低位158万吨。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，毛棕榈油产量较一个月前增长17%，出口下滑约8%至130万吨。
美国5月豆油合约 在亚洲尾盘下跌0.5%，大连商品交易所交投最活跃的9月豆油合约 下跌1.2%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 田建华)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。