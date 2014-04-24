马来西亚期市：棕榈油期货收平，市场关注周五公布出口数据

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透新加坡4月24日 - 马来西亚棕榈油期货周四收盘近持平，上日则下跌1.2%，因市场预期出口仅小幅增长，抑制了价格。
市场揣测船货检验机构周五公布的数据将显示，出口仅增长3-4%，这与先前预期的强劲需求相反。
“我们此前预期4月1-25日出口接近100万吨，现在看来可能约为95.8万吨，”一位吉隆坡交易员表示。“虽然也出现增长，但远低于预期。”
船货检验机构Intertek Testing Services(ITS)称，3月1-25日马来西亚出口927,290吨棕榈油产品。
指标7月棕榈油合约 收盘持平于每吨2,651马币(林吉特)。成交量为25,161口。
技术分析显示，市场已在2,642马币处寻获支撑，棕榈油期货 可能涨至每吨2,691马币的阻力位。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。