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亚洲 | 2014年 4月 24日 星期四 19:41 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收平，市场关注周五公布出口数据

路透新加坡4月24日 - 马来西亚棕榈油期货周四收盘近持平，上日则下跌1.2%，因市场预期出口仅小幅增长，抑制了价格。

市场揣测船货检验机构周五公布的数据将显示，出口仅增长3-4%，这与先前预期的强劲需求相反。

“我们此前预期4月1-25日出口接近100万吨，现在看来可能约为95.8万吨，”一位吉隆坡交易员表示。“虽然也出现增长，但远低于预期。”

船货检验机构Intertek Testing Services(ITS)称，3月1-25日马来西亚出口927,290吨棕榈油产品。

指标7月棕榈油合约 收盘持平于每吨2,651马币(林吉特)。成交量为25,161口。

技术分析显示，市场已在2,642马币处寻获支撑，棕榈油期货 可能涨至每吨2,691马币的阻力位。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)
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