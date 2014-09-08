马来西亚期市：棕榈油期货触及近三周高位，市场超卖导致情绪紧张

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透雅加达9月8日 - 马来西亚棕榈油周一触及近三周高位，因担忧美国和印度天气不佳且交易员称市场超卖引发紧张情绪。
指标11月合约 收高0.8%，报每吨2,042马币(林吉特)，此前触及2,068马币，为8月21日来最高。
成交量报59,626口，高于35,000口的日均成交量。
“市场上有些美国可能提早降霜的谈论，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员说，他是指天气预报显示美国玉米和大豆关键种植区可能迎来不佳天气。
该交易员补充说，印度发生洪水，亦支撑棕榈油市场人气。
业内人士表示，印尼料将从10月起，把毛棕榈油出口税率下调至零。此前马来西亚采取了类似举措，以提高海外销量。
“市场已经消化了这一消息，”另一位交易员说，“目前市场受到良好支撑，是因为价格已经过低--出现任何供应中断或需求增加的情况，对市场来说都非常正面”。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。