马来西亚期市：棕榈油期货触及近三周高位，市场超卖导致情绪紧张

路透雅加达9月8日 - 马来西亚棕榈油周一触及近三周高位，因担忧美国和印度天气不佳且交易员称市场超卖引发紧张情绪。

指标11月合约 收高0.8%，报每吨2,042马币(林吉特)，此前触及2,068马币，为8月21日来最高。

成交量报59,626口，高于35,000口的日均成交量。

“市场上有些美国可能提早降霜的谈论，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员说，他是指天气预报显示美国玉米和大豆关键种植区可能迎来不佳天气。

该交易员补充说，印度发生洪水，亦支撑棕榈油市场人气。

业内人士表示，印尼料将从10月起，把毛棕榈油出口税率下调至零。此前马来西亚采取了类似举措，以提高海外销量。

“市场已经消化了这一消息，”另一位交易员说，“目前市场受到良好支撑，是因为价格已经过低--出现任何供应中断或需求增加的情况，对市场来说都非常正面”。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)