马来西亚期市：棕榈油期货连跌第二日，因出口数据表现一般

路透雅加达12月15日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二个交易日 下跌，因12月上半月马来西亚棕榈油出口增长温和及马币疲软，被原油价 格疲势所抵销。 指标2月棕榈油期货合约 收低0.14%，报每吨2,163马币(林吉 特)(约合619美元)，为连续第二个交易日下跌，上周五下滑1.1%。 市场总成交量为41,447口，高于日均值35,000口。 就周一公布的出口数据，一交易商称，“数字不怎么激动人心”。 船货调查机构Intertek Testing Services数据显示，马来西亚12月1 -15日棕榈油出口较上月同期增加2.9%至615,805吨。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫；审校 于春红)