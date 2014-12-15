版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 20:44 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连跌第二日，因出口数据表现一般

路透雅加达12月15日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二个交易日
下跌，因12月上半月马来西亚棕榈油出口增长温和及马币疲软，被原油价
格疲势所抵销。
        
    指标2月棕榈油期货合约 收低0.14%，报每吨2,163马币(林吉
特)(约合619美元)，为连续第二个交易日下跌，上周五下滑1.1%。
    
    市场总成交量为41,447口，高于日均值35,000口。
    
    就周一公布的出口数据，一交易商称，“数字不怎么激动人心”。
    
    船货调查机构Intertek Testing Services数据显示，马来西亚12月1
-15日棕榈油出口较上月同期增加2.9%至615,805吨。(完)
   
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫；审校  于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐