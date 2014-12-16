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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 20:05 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下跌，因原油价格下滑

路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三个交易日
下跌，触及近两周最低水平，因原油价格跌势加剧以及亚洲新兴市场波动
令投资者保持谨慎。
    
    布兰特原油期货 跌至59.02美元，为2009年5月以来最低。美
国原油期货 跌1.60美元，至每桶54.31美元，因中国制造业活动放
缓，新兴市场货币下跌，加剧对需求的担忧。
    
    交易商称，尽管过去几周棕榈油市场受到支撑，但本周席卷股市的动
荡，加上原油价格大跌，可能引发更多卖盘。
    
    指标3月棕榈油期货 午盘跌至12月3日以来低位每吨2,114马
币，周二收盘时结算价跌2.4%，报每吨2,120马币(608美元)。
    
    市场总成交量为52,441口，高于日均值35,000口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫；审校 于春红)
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