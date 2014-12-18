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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 19:05 BJT

马来西亚期市：原油反弹助棕榈油价格小涨，关注产区强降雨状况

路透吉隆坡/雅加达12月18日 - 马来西亚棕榈油期货周四小幅上涨，
受原油价格跃升提振，且马来西亚部分地区降雨预报令人担心，本月棕榈
油产量将下降。
    
    马来西亚气象部门在网站对沙巴州、吉兰丹州及登嘉楼州(Terenggan
u)发布强降雨橙色预警，预计持续到周末。预计彭亨州也普遍出现降雨。
    
    一外国商品经纪行的马来西亚棕榈油期货交易员对路透称，棕榈油价
格小幅上涨，因担心一些地区的降雨和洪水，同时预期原油价格反弹。
    
    布兰特原油价格周四跃升2%，至每桶62美元上方，一些交易商押注持
续六个月的跌势可能告一段落，因越来越多的能源企业削减投资预算。
    
    指标3月棕榈油期货 收高0.8%，报每吨2,147马币(621美元)
。
    
    总成交量为52,238口，高于均值的35,000口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 王丽鑫；审校 田建华)
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