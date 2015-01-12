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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 19:25 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货价格小升，因供应前景偏紧

路透吉隆坡1月12日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至近六个月高位，
因担心第二大种植国供应吃紧。此前行业数据显示，最终库存降至五个月
最低点。
    
    官方数据显示，马来西亚12月棕榈油库存下降11.6%至201万吨，降幅
超过市场预估的202万吨。
    
    “这是受供应推动，”马来西亚一外国大宗商品公司的交易员称。
    
    “从此以后，库存将开始下降。看来到3月时将在150万吨触底。”
    
    指标3月棕榈油期货 收盘上涨0.6%，至每吨2,361马币(林吉
特)。总成交量为42,977口，高于通常的35,000口。

    船运调查公司Intertek Testing Services周一称，1月1-10日马来西
亚棕榈油出口下滑12.7%至355,846吨。
    
    另一船运调查公司Societe Generale de Surveillance称，同期出口
下滑19%。(完)
      
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 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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