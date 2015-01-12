马来西亚期市：棕榈油期货价格小升，因供应前景偏紧

路透吉隆坡1月12日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至近六个月高位， 因担心第二大种植国供应吃紧。此前行业数据显示，最终库存降至五个月 最低点。 官方数据显示，马来西亚12月棕榈油库存下降11.6%至201万吨，降幅 超过市场预估的202万吨。 “这是受供应推动，”马来西亚一外国大宗商品公司的交易员称。 “从此以后，库存将开始下降。看来到3月时将在150万吨触底。” 指标3月棕榈油期货 收盘上涨0.6%，至每吨2,361马币(林吉 特)。总成交量为42,977口，高于通常的35,000口。 船运调查公司Intertek Testing Services周一称，1月1-10日马来西 亚棕榈油出口下滑12.7%至355,846吨。 另一船运调查公司Societe Generale de Surveillance称，同期出口 下滑19%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫；审校 王洋)