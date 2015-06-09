马来西亚期市：棕榈油期货下跌，关键行业数据出炉前投资者锁定获利

中国经济：今年继续保持外贸回稳向好，实施积极进口政策--商务部
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透吉隆坡6月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二小跌，因投资者在该国月度库存和产出等关键行业数据出炉前锁定获利，而且由于马币(林吉特)从九年低点回升，棕榈油价格承压。
马币兑美元 周一触及2006年1月来最低后，回升0.5%，令棕榈油价格结束大涨走势。
“棕榈油市场大涨时，一个主要原因是马币，”当地一家大宗商品经纪商的交易员说。
马来西亚月度棕榈油期末库存、产出和出口数据出炉前，一些市场人士也在平仓。
8月棕榈油期货 收跌0.7%至每吨2,317马币，脱离上日所及的三个月高位2,362马币。
总成交量为44,541口，高于日均值35,000口。
马来西亚一政府高级官员周一称，计划今年10月之前将生物柴油规定 比例从目前的7%上调至10%。马来西亚为全球第二大棕榈种植国。 (完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0725 1.0699 +0.24 +2.02 1.0513 美元/日圆 113.85 114.60 -0.65 -2.58 116.87 欧元/日圆 122.13 122.63 -0.41 -0.82 123.14 美元/瑞郎 1.0004 1.0012 -0.08 -1.71 1.0178 英镑/美元 1.2385 1.2374 +0.09 +0.40 1.2336 美元/加元 1.3299 1.3321 -0.17 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8270 6.8366 -0.14 -2.09 6.9726 澳元/美元 0