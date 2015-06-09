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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 18:57 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，关键行业数据出炉前投资者锁定获利

路透吉隆坡6月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二小跌，因投资者在该国月度库存和产出等关键行业数据出炉前锁定获利，而且由于马币(林吉特)从九年低点回升，棕榈油价格承压。

马币兑美元 周一触及2006年1月来最低后，回升0.5%，令棕榈油价格结束大涨走势。

“棕榈油市场大涨时，一个主要原因是马币，”当地一家大宗商品经纪商的交易员说。

马来西亚月度棕榈油期末库存、产出和出口数据出炉前，一些市场人士也在平仓。

8月棕榈油期货 收跌0.7%至每吨2,317马币，脱离上日所及的三个月高位2,362马币。

总成交量为44,541口，高于日均值35,000口。

马来西亚一政府高级官员周一称，计划今年10月之前将生物柴油规定 比例从目前的7%上调至10%。马来西亚为全球第二大棕榈种植国。 (完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)

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