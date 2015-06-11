马来西亚期市：榈油期货几近收平盘，交投清淡

路透吉隆坡6月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四几无变动，交投清淡 。受马币(林吉特)上升和马来西亚库存增加影响，棕榈油跌势已经延续至 四日。 马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据显示，5月棕榈油库存升至224万吨 ，为11月以来最高，且高于市场预期。 8月棕榈油期货 几近收平，报每吨2,290美元。 “2,320马币的支撑位告破，现在正在测试下一道位于2,280马币的支 撑位，后者也可能很快被跌破，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员 说，并称若价格跌破2,279马币，则可能触发卖出信号。 总成交量为29,584口，低于日均值35,000口。 分析师称，6月出货速度可能降温，穆斯林斋月节将于6月中开始。( 完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)