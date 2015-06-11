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亚洲 | 2015年 6月 11日 星期四 19:06 BJT

马来西亚期市：榈油期货几近收平盘，交投清淡

路透吉隆坡6月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四几无变动，交投清淡
。受马币(林吉特)上升和马来西亚库存增加影响，棕榈油跌势已经延续至
四日。
    
    马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据显示，5月棕榈油库存升至224万吨
，为11月以来最高，且高于市场预期。
    
    8月棕榈油期货 几近收平，报每吨2,290美元。
    
    “2,320马币的支撑位告破，现在正在测试下一道位于2,280马币的支
撑位，后者也可能很快被跌破，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员
说，并称若价格跌破2,279马币，则可能触发卖出信号。
    
    总成交量为29,584口，低于日均值35,000口。
    
    分析师称，6月出货速度可能降温，穆斯林斋月节将于6月中开始。(
完)    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
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    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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