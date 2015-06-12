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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 19:53 BJT

马来西亚期市：触及两周低点并创12周来最大周线跌幅，因担忧供应过剩

路透雅加达6月12日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至两周最低，且创
12周来最大单周跌幅，因供应过剩担忧，以及有迹象显示买家可能转向其
他竞争油品。
    
    8月棕榈油期货 周五收低0.7%至每吨2,277马币(林吉特)，
盘中一度触及6月1日来最低2,254马币。
    
    该合约本周下挫2.8%，创3月20日当周来最大周线跌幅。
    
    “有些需求可能转向豆油的前景，令市场不愿上升，”吉隆坡一大宗
商品经纪商的交易员说，并指出豆油较棕榈油的升水达到70美元，从约12
0美元的正常价差缩窄。
    
    “天气造成减产之前，供应仍将打压市场，除非2015年产量明显低于
此前预期。”
    
    总成交量为46,946口，高于日均值35,000口。(完)    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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