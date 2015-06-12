马来西亚期市：触及两周低点并创12周来最大周线跌幅，因担忧供应过剩

路透雅加达6月12日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至两周最低，且创 12周来最大单周跌幅，因供应过剩担忧，以及有迹象显示买家可能转向其 他竞争油品。 8月棕榈油期货 周五收低0.7%至每吨2,277马币(林吉特)， 盘中一度触及6月1日来最低2,254马币。 该合约本周下挫2.8%，创3月20日当周来最大周线跌幅。 “有些需求可能转向豆油的前景，令市场不愿上升，”吉隆坡一大宗 商品经纪商的交易员说，并指出豆油较棕榈油的升水达到70美元，从约12 0美元的正常价差缩窄。 “天气造成减产之前，供应仍将打压市场，除非2015年产量明显低于 此前预期。” 总成交量为46,946口，高于日均值35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)