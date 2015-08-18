马来西亚期市：马币疲软令棕榈油期货触两周高位，外部市场制约涨势

交易员称，由于指标棕榈油以马币计价，使价格获得一些支撑。 “尽管马币疲软，但中国的精炼棕榈油价格没有变化，美国豆油表现 迟滞，”吉隆坡一家外资大宗商品经纪商的交易员表示，他指的是中国大 连商品交易所。 “这更多的是市场普遍下跌后的回调。” 棕榈油期货上周连续第七周下跌，此前数据显示由于产量增长而需求 放缓，马来西亚库存增加。 路透大宗商品技术分析师王涛表示，棕榈油在每吨2,052马币面临阻 力，可能在这个水平下方徘徊，或回撤至2,017处的支撑位。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李春喜 审校 王洋)