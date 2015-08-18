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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 18:35 BJT

马来西亚期市：马币疲软令棕榈油期货触两周高位，外部市场制约涨势

交易员称，由于指标棕榈油以马币计价，使价格获得一些支撑。
    
    “尽管马币疲软，但中国的精炼棕榈油价格没有变化，美国豆油表现
迟滞，”吉隆坡一家外资大宗商品经纪商的交易员表示，他指的是中国大
连商品交易所。
    
    “这更多的是市场普遍下跌后的回调。”
    
    棕榈油期货上周连续第七周下跌，此前数据显示由于产量增长而需求
放缓，马来西亚库存增加。
    
    路透大宗商品技术分析师王涛表示，棕榈油在每吨2,052马币面临阻
力，可能在这个水平下方徘徊，或回撤至2,017处的支撑位。(完)
    
      
          
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 (编译 孙国玉/李春喜 审校 王洋)

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