马来西亚期市：棕榈油收跌，受出口数据和获利了结打击

路透雅加达9月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三扩大跌幅收低，受逊于预期的出口数据打击，此外交易员在最近价格上涨后锁定利润。

指标12月棕榈油期货 下跌3.1%，报每吨2,374马币，但仍接近上日所及15个月高点2,460马币。

“市场终于修正了，”一外资大宗商品经纪商驻吉隆坡的交易员表示。“今天下跌是因为出口数据，而且出口数据引发获利了结。”

总成交量为60,920口，高于35,000口的均值。

船货检验机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的数据分别显示，马来西亚9月棕榈油出口较前月分别上升0.5%和0.7%。

棕榈油价格已经连涨六日一直到周二，本月上涨逾20%，为2009年4月以来最高。

马币走软使棕榈油对于海外买家更加便宜，支撑了需求以及价格。

美国12月豆油 在亚洲早盘下跌0.9%，大连商品交易所1月豆油合约 上涨0.3%。(完)

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