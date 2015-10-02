马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.1%，因连续两周上涨打击需求

路透雅加达/吉隆坡0月2日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，因本周稍早价格触及15个月高点后，买家开始考虑豆油等替代品。

指标12月棕榈油期货合约 收低1.1%，盘中稍早回吐一度达1.1%的涨幅。

成交量为49,844口，高于均值35,000口。

该指标合约本周上涨1.9%，扩大上周11%的涨幅。周二棕榈油价格触及15个月高点2,460马币。

交易员称，持续两周的涨势已经开始削弱棕榈油需求，因为与豆油的价差缩窄。

“买家可以采用替代产品，因为当前的价格对于终端消费者来说太贵，”吉隆坡一名交易员称。

马币 走软过去两周给棕榈油价格提供支撑。

厄尔尼诺现象造成东南亚地区出现干旱天气，降低棕榈油产量，而给价格提供支撑。

马来西亚棕榈油委员会(MPOC)首席执行官称，这可能造成明年马来西亚棕榈油产量减少100万吨，至1,900万吨，提振价格涨至3,000马币。

美国12月豆油合约 在亚洲尾盘下跌0.5%。(完)

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