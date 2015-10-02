马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.1%，因连续两周上涨打击需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达/吉隆坡0月2日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，因本周稍早价格触及15个月高点后，买家开始考虑豆油等替代品。
指标12月棕榈油期货合约 收低1.1%，盘中稍早回吐一度达1.1%的涨幅。
成交量为49,844口，高于均值35,000口。
该指标合约本周上涨1.9%，扩大上周11%的涨幅。周二棕榈油价格触及15个月高点2,460马币。
交易员称，持续两周的涨势已经开始削弱棕榈油需求，因为与豆油的价差缩窄。
“买家可以采用替代产品，因为当前的价格对于终端消费者来说太贵，”吉隆坡一名交易员称。
马币 走软过去两周给棕榈油价格提供支撑。
厄尔尼诺现象造成东南亚地区出现干旱天气，降低棕榈油产量，而给价格提供支撑。
马来西亚棕榈油委员会(MPOC)首席执行官称，这可能造成明年马来西亚棕榈油产量减少100万吨，至1,900万吨，提振价格涨至3,000马币。
美国12月豆油合约 在亚洲尾盘下跌0.5%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”