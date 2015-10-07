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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 19:20 BJT

马来西亚期市：棕榈油连续第二日收跌，受马币走强拖累

路透吉隆坡10月7日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日收低，因马币走强，以及上月棕榈油大涨后买需转向印尼。

指标12月棕榈油期货合约 跌2.23%，报每吨2,319马币；周二曾一度达到2,444马币，接近15个月高位。

“由于今天马币走强，市场下跌，”吉隆坡一家外资大宗商品经纪商的交易员表示。

“此外，豆油市场没有大涨，交易员利用机会获利了结。”

成交量为49,935口，高于日均的35,000口。

周三马币跳涨逾5%至五周高点。

路透大宗商品和能源市场分析师王涛表示，从技术面来看，棕榈油每吨2,349-2,464马币的价格区间看起来中性，如果脱离这个区间将给出走势。

美国12月豆油合约 下跌0.24%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)

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