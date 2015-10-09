马来西亚期市：棕榈油期货收跌2.6%至两周半新低，因马币走强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡10月9日 - 马来西亚棕榈油期货周五进一步下跌，因马币兑美元走强，将棕榈油价格推至两周半新低。
指标12月棕榈油期货 收跌2.6%，触及每吨2,217马币。
“市场下跌或多或少是因为马币，”一名吉隆坡交易员表示。“市场担心生产方面，棕榈油的期末库存似乎很高。”
成交量为41,189口，高于均值35,000。
马币周五跳涨逾3%，至近两个月高点，因对美联储升息的预期降温，打击了美元。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)将在下周一公布9月棕榈油数据。当地产量和库存预计会达到纪录高位，这可能会进一步损及棕榈油价格。
美国12月豆油合约 上涨0.1%，中国大商所1月豆油期货 上涨1%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”