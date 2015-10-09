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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 19:09 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌2.6%至两周半新低，因马币走强

路透吉隆坡10月9日 - 马来西亚棕榈油期货周五进一步下跌，因马币兑美元走强，将棕榈油价格推至两周半新低。

指标12月棕榈油期货 收跌2.6%，触及每吨2,217马币。

“市场下跌或多或少是因为马币，”一名吉隆坡交易员表示。“市场担心生产方面，棕榈油的期末库存似乎很高。”

成交量为41,189口，高于均值35,000。

马币周五跳涨逾3%，至近两个月高点，因对美联储升息的预期降温，打击了美元。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)将在下周一公布9月棕榈油数据。当地产量和库存预计会达到纪录高位，这可能会进一步损及棕榈油价格。

美国12月豆油合约 上涨0.1%，中国大商所1月豆油期货 上涨1%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 王洋)

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