马来西亚期市：棕榈油期货涨近3%，受空头回补和中国买盘传言推动

路透吉隆坡10月13日 - 马来西亚棕榈油期货周二尾盘急剧上涨，因交易商回补空头，且传言称有来自中国的买盘。

指标12月棕榈油期货合约 收高2.9%，报每吨2,320马币(林吉特)。

“市场上涨是因有传言称中国将补充其食用油库存，”吉隆坡的一位交易商表示，“该消息加上大量空头回补，是市场突然上涨背后的原因。”

成交量为53,675口，远高于日均的35,000口。

棕榈油上周因马币上涨而大幅下跌，从近15个月高点2,444马币跌至两周半低点2,216。

美国12月豆油期货 和中国大商所1月豆油期货 均上涨1.2%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 张涛)