马来西亚期市：棕榈油期货涨近3%，受空头回补和中国买盘传言推动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡10月13日 - 马来西亚棕榈油期货周二尾盘急剧上涨，因交易商回补空头，且传言称有来自中国的买盘。
指标12月棕榈油期货合约 收高2.9%，报每吨2,320马币(林吉特)。
“市场上涨是因有传言称中国将补充其食用油库存，”吉隆坡的一位交易商表示，“该消息加上大量空头回补，是市场突然上涨背后的原因。”
成交量为53,675口，远高于日均的35,000口。
棕榈油上周因马币上涨而大幅下跌，从近15个月高点2,444马币跌至两周半低点2,216。
美国12月豆油期货 和中国大商所1月豆油期货 均上涨1.2%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”