马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币兑美元上涨

路透吉隆坡10月15日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌，部分回吐了上个交易所的涨幅，市场跟随波动较大的马币（林吉特）走势。

指标12月棕榈油期货合约 收跌1.4%，报每吨2,287马币。

上周五该合约跌至每吨2,216马币，为三周来的低点，脱离周初触及的近15个月高点2,444。

“市场密切跟踪马币走势，受马币影响大幅下跌，即便美国豆油小幅上涨，”吉隆坡的一位交易商表示。

“若马币没有波动，棕榈油市场将会更为稳定。马币目前波动较大，对棕榈油价格有很强的影响。”

成交量为44,171口，高于日均的35,000口。

马币兑美元周四上涨1.4%，令棕榈油市场承压。

路透大宗商品和能源市场分析师王涛表示，棕榈油期货预计将测试支撑位每吨2,274马币，若跌破该水准，则可能下探下一道支撑位2,252。

美国12月豆油期货 下滑0.4%，中国大商所1月豆油期货 上涨0.1%。(完)

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