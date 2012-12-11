马来西亚期市: 棕榈油价格收低,受马来西亚库存创纪录水准打压

路透新加坡12月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低,因交易商消化了该国棕榈油库存 创纪录水准的影响. 11月马来西亚棕榈油库存为连续第四个月增加,达到纪录高位256万吨,打压棕榈油期货 可能录得2008年金融危机以来的最差年度表现. "我们认为最新的库存数据利空,因为高库存将令毛棕榈油价格在一段时间内及迈进2013 年都保持在每吨2,500马币(林吉特)下方."Kenanga Investment Bank研究分析师Alan Lim S eong Chun在给客户的报告中称. 指标2月棕榈油合约 下跌0.9%,收报每吨2,292马币.价格交投区间为2,283-2,32 4马币. 总成交量为38,386口.(完)