马来西亚期市: 棕榈油收盘价略高于一个月低点,因美国农业部数据利空

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡12月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三降至一个月低点,因 豆油供应增加的预期令外界担忧全球植物油可能过剩. 美国农业部对豆油的利空看法,加之马来西亚11月棕榈油库存触及纪 录高位,令棕榈油期货可能创下2008年以来的最大年度跌幅. "芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货昨日跌约90点,并有一些交易商试 图突破之前的低位."一外国大宗商品经纪公司的交易商称. 指标2月期货 下滑2.3%,收报每吨2,238马币(林吉特),略高于 低点2,229马币,此为11月12日以来的最低位. 总成交量为35,105口. 油世界称,尽管全球植物油供给增加,但棕榈油较豆油的贴水扩大,或 将刺激棕榈油出口需求走高,促使价格在2013年初上涨.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。