马来西亚期市: 棕榈油收盘价略高于一个月低点,因美国农业部数据利空

路透新加坡12月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三降至一个月低点,因 豆油供应增加的预期令外界担忧全球植物油可能过剩. 美国农业部对豆油的利空看法,加之马来西亚11月棕榈油库存触及纪 录高位,令棕榈油期货可能创下2008年以来的最大年度跌幅. "芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货昨日跌约90点,并有一些交易商试 图突破之前的低位."一外国大宗商品经纪公司的交易商称. 指标2月期货 下滑2.3%,收报每吨2,238马币(林吉特),略高于 低点2,229马币,此为11月12日以来的最低位. 总成交量为35,105口. 油世界称,尽管全球植物油供给增加,但棕榈油较豆油的贴水扩大,或 将刺激棕榈油出口需求走高,促使价格在2013年初上涨.(完)