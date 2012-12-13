马来西亚期市: 棕榈油跌至逾三年最低,受库存创纪录打压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至逾三年最低,因棕榈油库存创纪录,且对于美国财政问题或 拖累全球经济成长的担忧令投资者不安. 美国国会共和党人与白宫之间关于避免财政悬崖的协商歧见仍深,参与协商的人士警告称,这场谈判可能甚 至会一直拖到耶诞节之后. 马来西亚棕榈油库存创纪录高位,打压棕榈油期货连续第三日下跌. 马来西亚当地一大宗商品经纪公司交易员称,"市场看似在当前水准乏力,预期会有所修正.库存在纪录水准 ,任何反弹均会有限." 指标2月合约 结算价跌0.6%,收报每吨2,227马币(林吉特),日内低点为2,217马币,后者为2009年11 月以来最低. 总成交量为34,576口. 马来西亚1月的毛棕榈油新出口税也受关注,分析师称税率可能为零,这或提振出口,并拉低创纪录的库存.( 完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。