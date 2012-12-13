马来西亚期市: 棕榈油跌至逾三年最低,受库存创纪录打压

路透12月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至逾三年最低,因棕榈油库存创纪录,且对于美国财政问题或 拖累全球经济成长的担忧令投资者不安. 美国国会共和党人与白宫之间关于避免财政悬崖的协商歧见仍深,参与协商的人士警告称,这场谈判可能甚 至会一直拖到耶诞节之后. 马来西亚棕榈油库存创纪录高位,打压棕榈油期货连续第三日下跌. 马来西亚当地一大宗商品经纪公司交易员称,"市场看似在当前水准乏力,预期会有所修正.库存在纪录水准 ,任何反弹均会有限." 指标2月合约 结算价跌0.6%,收报每吨2,227马币(林吉特),日内低点为2,217马币,后者为2009年11 月以来最低. 总成交量为34,576口. 马来西亚1月的毛棕榈油新出口税也受关注,分析师称税率可能为零,这或提振出口,并拉低创纪录的库存.( 完)