马来西亚期市: 棕榈油期货小幅反弹,但周线连续四周收低

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五从昨日创出的三年 低点反弹,但周线连续第四周走跌,因库存处于纪录高位引发的忧虑挥之不 去. 棕榈油本周下跌近1%,周四一度挫至2009年11月来最低.全球经济增长 乏力,也使棕榈油有望录得2008年来最大年度跌幅. "高库存引起的忧虑挥之不去,尽管有美国联邦储备理事会(美联储,FE D)的刺激举措,还有预期日本央行会进一步扩大资产购买规模."Phillip F utures大宗商品分析师Ker Chung Yang称. "今天有些释压性反弹,但基本面还是没变." 指标2月棕榈油期货收高2.1%,至每吨2,276马币(林吉特). 总成交量为44,837口,远高于往常的25,000口.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。