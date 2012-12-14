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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 18:35 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货小幅反弹,但周线连续四周收低

路透新加坡12月14日 - 马来西亚棕榈油期货周五从昨日创出的三年
低点反弹,但周线连续第四周走跌,因库存处于纪录高位引发的忧虑挥之不
去.
    
    棕榈油本周下跌近1%,周四一度挫至2009年11月来最低.全球经济增长
乏力,也使棕榈油有望录得2008年来最大年度跌幅.
    
    "高库存引起的忧虑挥之不去,尽管有美国联邦储备理事会(美联储,FE
D)的刺激举措,还有预期日本央行会进一步扩大资产购买规模."Phillip F
utures大宗商品分析师Ker Chung Yang称.
    
    "今天有些释压性反弹,但基本面还是没变."
    
    指标2月棕榈油期货收高2.1%,至每吨2,276马币(林吉特).
    
    总成交量为44,837口,远高于往常的25,000口.(完)

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