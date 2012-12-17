马来西亚期市: 棕榈油小涨,受豆油涨势带动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨,受竞争产品豆油涨势 带动.此前美国大豆压榨数据推升大豆价格至六周高位. 美国大豆合约周一触及11月8日以来高点,此前美国全国油籽加工商协会(NOPA )周五公布,11月美国大豆压榨量为1.5 73亿蒲式耳,创近三年来月度最高.[nL4S09 R0IH] 豆油连带上涨,支撑棕榈油. 不过关于马来西亚库存高企的担忧仍存,令涨幅受限.最近数据还显露出口有 放缓迹象,不过交易商称产量下滑可能有助于拉低库存. "大连和芝加哥豆油期货上涨带动市场上涨,"马来西亚一外资商品经纪公司交 易员称,"本月马来西亚产量应会减少,所以库存应也会下滑." 指标棕榈油期货合约 结算价上涨0.3%,报每吨2,352马币(林吉特). 总成交量为30,806口. 船货调查机构Intertek Testing Services周六表示,12月1-15日马来西亚棕 榈油出口较上个月同期下滑6.4%至719,817吨.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。