马来西亚期市: 棕榈油小涨,受豆油涨势带动

路透新加坡12月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨,受竞争产品豆油涨势 带动.此前美国大豆压榨数据推升大豆价格至六周高位. 美国大豆合约周一触及11月8日以来高点,此前美国全国油籽加工商协会(NOPA )周五公布,11月美国大豆压榨量为1.5 73亿蒲式耳,创近三年来月度最高.[nL4S09 R0IH] 豆油连带上涨,支撑棕榈油. 不过关于马来西亚库存高企的担忧仍存,令涨幅受限.最近数据还显露出口有 放缓迹象,不过交易商称产量下滑可能有助于拉低库存. "大连和芝加哥豆油期货上涨带动市场上涨,"马来西亚一外资商品经纪公司交 易员称,"本月马来西亚产量应会减少,所以库存应也会下滑." 指标棕榈油期货合约 结算价上涨0.3%,报每吨2,352马币(林吉特). 总成交量为30,806口. 船货调查机构Intertek Testing Services周六表示,12月1-15日马来西亚棕 榈油出口较上个月同期下滑6.4%至719,817吨.(完)