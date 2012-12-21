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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 21:20 BJT

马来西亚期市: 棕榈油价格攀涨,五周以来首度录得周度涨幅

路透新加坡12月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五触及逾三周高位,录
得五周来的首周涨幅,因在外界乐观认为2013年初对毛棕榈油实行零出口
关税将减少库存的情况下,交易商试图回补空仓.
    
    棕榈油期货本周上涨5.9%,为今年迄今的最佳表现,此前连续四周下滑
,因库存触及纪录高位.
    
    "技术面而言,价格升穿阻力位2,381马币(林吉特),在2,370马币上方
仍将受到支撑."一名驻马来西亚的外国大宗商品经纪公司称."一个原因可
能是周末前投资者回补空仓."
    
    指标3月期约 上涨3.8%,结算价报每吨2,409马币,略低于11月
28日以来最高位2,410马币.
    
    总成交量为33,240口.
    
    路透市场分析师王涛称,技术分析显示,棕榈油料测试阻力位2,381马
币,目标位为2,419马币的涨势已经形成.(完)

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