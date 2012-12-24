马来西亚期市: 棕榈油期货触及近一个月高位,受乐观需求前景提振

路透吉隆坡12月24日 - 马来西亚棕榈油期货周一攀升至近一个月高位,因投资者憧憬明年的豆油供应紧俏,可能让市场需求转向棕榈油.
马来西亚棕榈油库存创纪录且全球需求放缓,对市场构成打压.今年迄今棕榈油期货累计下跌23%.
棕榈油较豆油贴水走阔,可能促使明年印度等亚洲较大消费国增加需求,因恶劣天气令南美豆油供给收紧.
"在2013年第一季,我们预计尽管中国取消大豆订单,但供给可能仍然紧俏,因此缺口只能由棕榈油来填补."一名本地大宗商品经纪公司的交易商称.
该交易商补充道,"南美必须生产(大豆),若不如此,关注点将转向棕榈油."
指标3月棕榈油期约 上涨1%,收报每吨2,431马币(林吉特)(794美元).盘中稍早攀升至11月27日以来的最高位2,437马币.
总成交量为18,637口.
路透市场分析师王涛称,技术分析显示,棕榈油价格料进一步升至2,482马币,因其已升穿阻力位2,419马币.(完)
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(编译 王翔琼; 审校 田建华)