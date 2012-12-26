马来西亚期市: 棕榈油期货触及一个月高位,市场关注马来西亚季雨气候

路透吉隆坡12月26日 - 马来西亚棕榈油期货周三在清淡交投中升至一个月高位,投资者转而关注季节性降雨,该气候可能导致洪灾并抑制东南亚的棕榈油供给.

马来西亚气象局发布警告,称未来一周将有强降雨,这可能会使主要油棕榈树种植区遭受洪灾.这些地区的棕榈油产量占全国总产量的75%.

降雨和洪灾可能中断物流和收割,令高企的库存减少,并对价格构成提振.棕榈油价格年度跌幅可能超过23%,创2008年金融危机以来的最大跌幅.

"洪灾将确保市场中不会出现重大卖压."一名本地大宗商品经纪公司的交易商称.

指标3月期约 微升0.1%,收报每吨2,430马币(林吉特)(796美元),略低于盘中高位2,440马币,此为11月27日以来的最高位.

总成交量为16,062口.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)