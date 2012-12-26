马来西亚期市: 棕榈油期货触及一个月高位,市场关注马来西亚季雨气候

港股业绩：东亚银行去年净利下降33%符预期，中国业务亏损4.6亿港元
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国业务录得净亏损4.6亿港元。
路透吉隆坡12月26日 - 马来西亚棕榈油期货周三在清淡交投中升至一个月高位,投资者转而关注季节性降雨,该气候可能导致洪灾并抑制东南亚的棕榈油供给.
马来西亚气象局发布警告,称未来一周将有强降雨,这可能会使主要油棕榈树种植区遭受洪灾.这些地区的棕榈油产量占全国总产量的75%.
降雨和洪灾可能中断物流和收割,令高企的库存减少,并对价格构成提振.棕榈油价格年度跌幅可能超过23%,创2008年金融危机以来的最大跌幅.
"洪灾将确保市场中不会出现重大卖压."一名本地大宗商品经纪公司的交易商称.
指标3月期约 微升0.1%,收报每吨2,430马币(林吉特)(796美元),略低于盘中高位2,440马币,此为11月27日以来的最高位.
总成交量为16,062口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)
路透香港2月17日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行周五公布，去年净利同比下降33%，符合市场预期，惟中国业务录得净亏损4.6亿港元。
路透2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾精成科技正在市场寻求约30亿元台币(9,700万美元)的再融资贷款。
0425GMT，加权指数下跌0.1%至9,763.93点。上日收盘跌0.3%，结束之前五日连涨，这期间曾一度升至2015年5月以来最高水准。