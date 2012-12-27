马来西亚期市: 棕榈油期货攀升至五周高位,受洪灾和需求前景影响

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透吉隆坡12月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四攀升至五周高位,因预期需求走强,且季风气候令该国主要种植区遭遇洪灾引发对供给中断的担忧.
马来西亚毛棕榈油船货的价格可能比印尼更便宜,因前者设定1月出口税率为零,而后者为7.5%.
在产量季节性减少及强降雨可能中断供应的情况下,价格优势或将激发对马来西亚毛棕榈油的需求.这令外界憧憬创纪录高位的库存可能减少.高库存曾拖累价格今年迄今下跌22%.
"今日价格涨势主要受洪灾消息影响,尽管圣诞节后(洪水)略有减退."一名外国大宗商品经纪公司的交易员称.
"对棕榈油也存在活跃的买兴,因交易商试图让棕榈油较豆油的价差收窄至每吨约280美元左右."
指标3月期货 升至2,484马币(林吉特)(810美元),创11月20日以来的最高位,结算价报2,479马币,较上日收盘价高2%.
总成交量为37,912口.
技术分析显示,棕榈油料会在2,615马币左右终止目前的反弹之势,未来三个月可能跌至12月13日低点2,217马币.(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI