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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 19:01 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货攀升至五周高位,受洪灾和需求前景影响

路透吉隆坡12月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四攀升至五周高位,因预期需求走强,且季风气候令该国主要种植区遭遇洪灾引发对供给中断的担忧.

马来西亚毛棕榈油船货的价格可能比印尼更便宜,因前者设定1月出口税率为零,而后者为7.5%.

在产量季节性减少及强降雨可能中断供应的情况下,价格优势或将激发对马来西亚毛棕榈油的需求.这令外界憧憬创纪录高位的库存可能减少.高库存曾拖累价格今年迄今下跌22%.

"今日价格涨势主要受洪灾消息影响,尽管圣诞节后(洪水)略有减退."一名外国大宗商品经纪公司的交易员称.

"对棕榈油也存在活跃的买兴,因交易商试图让棕榈油较豆油的价差收窄至每吨约280美元左右."

指标3月期货 升至2,484马币(林吉特)(810美元),创11月20日以来的最高位,结算价报2,479马币,较上日收盘价高2%.

总成交量为37,912口.

技术分析显示,棕榈油料会在2,615马币左右终止目前的反弹之势,未来三个月可能跌至12月13日低点2,217马币.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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