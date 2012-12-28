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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 18:44 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货触及11月初以来最高,周线两连涨

"目前的持续担忧是对马来西亚东海岸和南部造成严重打击的季风.这个主题可能至少持续到1月第二周,"Phillip Futures的大宗商品分析师Ker Chung Yang称.

"宏观经济方面,这波涨势将财政悬崖担忧搁置一边,涨向2,500马币(林吉特)."他称.

美国国会议员周四决定抓住避免美国跌落财政悬崖的最后机会,预定在周日晚间开会,届时距离多数美国工薪族普遍增税只有大约一天左右的时间.

指标3月合约 收涨0.5%,报每吨2,494马币,脱离稍早高位2,515马币,后者为11月2日以来最高水准.

总成交量为31,099口.

棕榈油价格本周攀升3.6%.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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