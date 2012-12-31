马来西亚期市: 棕榈油期货下滑,录得2008年以来最大年度跌幅

* 棕榈油期货今年下跌23%,为2008年以来最大跌幅

* 马来西亚12月出口下跌5.7%--ITS

* 12月棕榈油出口减少7.9%--SGS

* 2013年市场重点关注马来西亚的新出口税规定

* 马来西亚气象预测机构将暴雨预警级别从黄色上调至橙色

路透新加坡12月31日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌,受出口减少拖累,不过跌幅有限,因市场预期该国将要面临的严重暴雨可能影响生产并令库存水平从纪录高点下降.马来西亚是全球第二大棕榈油生产国.

棕榈油市场今年的表现是2008年金融危机以来最差的一年,跌幅超过20%,因库存居高不下,且全球经济成长迟滞损及食用油需求.

未来一年,交易商将关注1月毛棕榈油出口税为零对市场产生的影响,同时中国对食用油进口规定将更趋严格的影响亦在观察之列.中国是全球第二大食用油进口国.

在今年最后一个交易日,马来西亚衍生品交易所(Bursa Malaysia Derivatives Exchange)指标3月棕榈油期货 收跌2.6%至每吨2,433马币(796美元).

盘中合约价格触及每吨2,517马币的11月2日以来高位,促使一些交易员随后很快了结获利.

成交量为43,399口,高于往常25,000口水准.

船货调查机构Intertek Testing Services(IRS)周一报告称,马来西亚棕榈油12月出口较前月下降5.7%,至1,568,510吨.

另一家调查机构Societe Generale de Surveillance公布的同期降幅更大,为7.9%.

市场仍担心马来西亚将要面临的暴雨损及供应,此前气象机构在周一将棕榈油产区彭亨州和柔佛州的预警级别从黄色上调至橙色.(完)