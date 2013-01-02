马来西亚期市: 棕榈油期货涨至两个月高位,需求前景转亮

路透新加坡1月2日 - 马来西亚棕榈油期货周三涨至两个月高位,因美国躲开财政悬崖,且交易商预计出口税下调会激发棕榈油需求回暖.

美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.

市场人士还预期,马来西亚1月执行零出口税将激发需求,并有助于降低创纪录的库存.

马来西亚投资银行Kenanga的分析师Alan Lim Seong Chun称,"零出口税将长期利多,但中国执行更严格的食用油进口规定会中和其短期效应."

指标3月棕榈油期约 结算价上涨2.7%,报每吨2,503马币(林吉特).盘中创11月2日以来最高2,524马币.

总成交量为33,431口.

交易商当前关注定于下周公布的马来西亚12月棕榈油库存数据,预计会较11月创纪录的256万吨稍稍减少.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 艾茂林)