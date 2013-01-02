马来西亚期市: 棕榈油期货涨至两个月高位,需求前景转亮

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透新加坡1月2日 - 马来西亚棕榈油期货周三涨至两个月高位,因美国躲开财政悬崖,且交易商预计出口税下调会激发棕榈油需求回暖.
美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.
市场人士还预期,马来西亚1月执行零出口税将激发需求,并有助于降低创纪录的库存.
马来西亚投资银行Kenanga的分析师Alan Lim Seong Chun称,"零出口税将长期利多,但中国执行更严格的食用油进口规定会中和其短期效应."
指标3月棕榈油期约 结算价上涨2.7%,报每吨2,503马币(林吉特).盘中创11月2日以来最高2,524马币.
总成交量为33,431口.
交易商当前关注定于下周公布的马来西亚12月棕榈油库存数据,预计会较11月创纪录的256万吨稍稍减少.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。