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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 18:55 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货下跌,但需求憧憬限制跌幅

马来西亚衍生品交易所收盘时,指标3月棕榈油合约 下跌1.0%报每吨2,475马币(816美元).该合约周三价格触及2,524美元的两个月高点.

总成交量为36,244口,高于通常的25,000口.

路透市场分析师王涛认为,技术面偏空,波浪分析预计棕榈油料回落至2,452马币.

但交易商认为,价格可能获得支撑,因12月生产减少且暴雨影响供应,可能令库存从纪录高位256万吨回落.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 丁琦/郑茵; 审校 艾茂林)
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