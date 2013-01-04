马来西亚期市: 棕榈油期货下跌,但投资者对1月出口增加抱有期望

* 棕榈油仍有可能跌至2,452马币价位--技术分析

* 行业监管机构下周将公布库存和产出数据

路透吉隆坡1月4日 - 马来西亚棕榈油期货在本周稍早强劲上涨后于周五收低,且技术面前景也显得疲弱,不过投资者寄望政府的新出口税收政策或将刺激棕榈油需求.

1月棕榈油出口税率设定为零,令马来西亚的棕榈油价格较印尼更为便宜.

投资者寄望1月的出口数据或表明需求增加,尤其是中国,印度和美国这些进口大国的需求,由此推升棕榈油价格.棕榈油价格本周下跌1.2%.

马来西亚衍生品交易所指标3月棕榈油期货 收跌0.3%,报每吨2,532马币(林吉特),今日市场呈现拉锯走势.

总成交量为32,188口,高于通常的25,000口水平.

路透市场分析师王涛认为,技术面显示该合约仍有可能下看每吨2,452马币的价位,因始于12月13日低点2,217马币的五浪周期已经走完.

马来西亚棕榈油局(MPOB)下周将公布截止12月底库存和产出的官方数据.(完)