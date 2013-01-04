马来西亚期市: 棕榈油期货下跌,但投资者对1月出口增加抱有期望

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
* 棕榈油仍有可能跌至2,452马币价位--技术分析
* 行业监管机构下周将公布库存和产出数据
路透吉隆坡1月4日 - 马来西亚棕榈油期货在本周稍早强劲上涨后于周五收低,且技术面前景也显得疲弱,不过投资者寄望政府的新出口税收政策或将刺激棕榈油需求.
1月棕榈油出口税率设定为零,令马来西亚的棕榈油价格较印尼更为便宜.
投资者寄望1月的出口数据或表明需求增加,尤其是中国,印度和美国这些进口大国的需求,由此推升棕榈油价格.棕榈油价格本周下跌1.2%.
马来西亚衍生品交易所指标3月棕榈油期货 收跌0.3%,报每吨2,532马币(林吉特),今日市场呈现拉锯走势.
总成交量为32,188口,高于通常的25,000口水平.
路透市场分析师王涛认为,技术面显示该合约仍有可能下看每吨2,452马币的价位,因始于12月13日低点2,217马币的五浪周期已经走完.
马来西亚棕榈油局(MPOB)下周将公布截止12月底库存和产出的官方数据.(完)
(编译 郑茵 审校 丁琦)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。