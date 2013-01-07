马来西亚期市: 棕榈油期货跌至两周低点,需求前景存在不确定性

路透新加坡1月7日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至两周低点,为连续第三个交易日下跌,在本周公布出口数据前,投资人保持审慎心态.出口数据将提供棕榈油需求前景的线索.

交易商正关注周四将公布的1月头10天出口数据,以判断马来西亚毛棕榈油零出口税的影响.市场也在密切关注中国方面是否有任何退回的船货,因中国进口政策趋严.

马来西亚库存水准料在12月小幅下滑,因生产放缓.马来西亚棕榈油局周四将公布官方库存和产出数据.

美国农业部周五则将公布2012年美国大豆收成数据,大豆收成增加,用于压榨豆油,可能转移部份棕榈油的需求.

"大家都在等马来西亚棕榈油局和美国农业部本周稍后公布的数据.交易商在场边观望,而棕榈油技术面在2,500马币水准面临压力,"马来西亚一外资商品经纪商的交易员称.

马来西亚指标3月棕榈油期货 收跌1.9%至每吨2,420马币,稍早曾跌至2,416马币,为12月24日以来最低.

整体成交量为58,065口,为平常水准25,000口的两倍多.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)