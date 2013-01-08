马来西亚期市: 棕榈油续跌至两周低点,受需求忧虑拖累

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
周二的路透调查预估显示,马来西亚棕榈油库存可能在12月降至250万吨,自记录高点256万吨回落,但降幅不大,库存水准仍高,未能拉抬价格.
"市场应会在2,400马币附近趋稳,并在2,380-2,4560马币区间交投,"马来西亚一外资经纪商的交易员称."中国和印度方面的需求仍存在许多不确定性."
交易员将观察中国和印度的主要棕榈油买家是否会因为出口税降低而增加买进.
马来西亚指标3月棕榈油期货 跌1%至每吨2,393马币,稍早曾跌至盘中低点2,382马币,为12月21日以来最低.
整体成交量为42,454口,远高于平常的25,000口.
路透市场分析师王涛称,技术分析显示,棕榈油料续跌至每吨2,371马币,全数回吐自12月13日低点2,217马币展开的涨幅.(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选