马来西亚期市: 棕榈油续跌至两周低点,受需求忧虑拖累

周二的路透调查预估显示,马来西亚棕榈油库存可能在12月降至250万吨,自记录高点256万吨回落,但降幅不大,库存水准仍高,未能拉抬价格.

"市场应会在2,400马币附近趋稳,并在2,380-2,4560马币区间交投,"马来西亚一外资经纪商的交易员称."中国和印度方面的需求仍存在许多不确定性."

交易员将观察中国和印度的主要棕榈油买家是否会因为出口税降低而增加买进.

马来西亚指标3月棕榈油期货 跌1%至每吨2,393马币,稍早曾跌至盘中低点2,382马币,为12月21日以来最低.

整体成交量为42,454口,远高于平常的25,000口.

路透市场分析师王涛称,技术分析显示,棕榈油料续跌至每吨2,371马币,全数回吐自12月13日低点2,217马币展开的涨幅.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)