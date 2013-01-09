马来西亚期市: 棕榈油期货自两周低点回升,然投资人审慎气氛抑制涨幅

路透新加坡1月9日 - 马来西亚棕榈油期货周三自逾两周低点反弹,中止连续四日跌势,但投资人在本周一系列重要产业数据公布前持审慎态度,令涨势受限.
交易商不确定,在马来西亚1月祭出棕榈油出口零关税后,海外买家是否会增加买进,尤其是在中国本月采行更严格食用油进口规范后.
他们将观察周四公布的马来西亚1月1-10日出口数据,以取得更多的交易线索.
"从1月第一周到现在,我们还没有看到任何官方数据,因此市场人士不清楚中国新规范的执行程度,"新加坡Phillip Futures的大宗商品分析师Ker Chung
Yang说.
"但另一方面,还有零出口税率的因素可能支撑价格."
马来西亚指标3月棕榈油期货 上涨1%,收在每吨2,413马币,周二时曾跌至2,382马币,为12月21日以来最低.
总成交量为37,074口,高于平常的25,000口.
路透市场分析师王涛称,技术分析师显示棕榈油料在2,371-2,407马币区间内整固,随后进一步跌向2,334马币.(完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)