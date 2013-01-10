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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 19:11 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货跌至三周低点,因出口放缓库存偏高

路透新加坡1月10日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至三周低点,受到出口下滑及库存持续偏高打击.

船货调查公司Intertek Testing Services周四表示,马来西亚1月1-10日棕榈油出口较上月同期减少25%至373,462吨.12月1-10日库存修正为499,732吨.

另一家船货调查公司Societe Generale de Surveillance指出,1月1-10日棕榈油出口较上月同期锐减33.6%至343,081吨.

尽管马国祭出零关税政策,出口仍下滑;市场原预期减税后将提升毛棕榈油出口出口,而中国对于食用油进口管制趋严,可能令部份出口商有所迟疑.

"1月前10天的出口状况不佳,许多人认为在新税制下出口应该改善,但并不一定会如此,因为过去几年来已经有每年300万吨的免税出口配额,"一名外资大宗商品经纪商的交易员表示.

"中长期而言,的确新的税制有利,但若预期施行前10天就会立即产生效果,这有如缘木求鱼."

马来西亚指标3月棕榈油期货 下跌1.2%,收在每吨2,383马币,脱离稍早触及的12月21日以来低点2,356马币.

总成交量为50,625口,高于平常的25,000口.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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