马来西亚期市: 棕榈油期货挫跌,创11月中旬以来最大单周跌幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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本周棕榈油期货跌4.1%.数据显示,1月前10天棕榈油出口较前一个月同期下滑34%.中国对食用油进口加强监管.
马来西亚Kenanga投资银行在周五的报告中指出,"整体而言我们认为最新的库存数据利空,因高库存会压制价格在每吨2,500马币之下好一段时间."
指标3月棕榈油 合约跌0.9%,收报每吨2,366马币(林吉特).日低为2,332马币,此亦为12月21日以来最低.
总成交量为42,283口.
船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance分别公布,马来西亚1月前10天棕榈油出口环比下滑25%和34%.
马来西亚取消1月棕榈油出口税.分析师称,新调整的税务结构将在较长期利多棕榈油.(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。