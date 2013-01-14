马来西亚期市: 棕榈油期货小涨,但对库存高企的担忧遏制涨幅

路透新加坡1月14日 - 马来西亚棕榈油期货周一小涨,自上个交易日所及三周低位反弹,不过涨幅受抑,因市场担心需求疲弱及库存处于纪录高位.

棕榈油期货周五跌至12月21日以来最低,因官方数据显示12月库存达创纪录的263万吨,而市场预期为小幅下降.

但交易商寄望于库存可能会很快下降,因目前的暴雨天气使得作物收割中断,产量料将因季节性因素而减少.

"因认为过去10天产量下降,市场试图反弹,"一家外资大宗商品贸易行的交易员称."但需求疲弱,1月底期末库存或达270万吨左右."

指标3月棕榈油 合约微涨0.1%,收报每吨2,370马币(林吉特).该合约周五曾低见2,332马币.

总成交量为36,146口,高于平常的25,000口.

路透市场分析师王涛表示,技术分析显示棕榈油料将再次测试每吨2,334马币,因始于1月2日高位2,524马币的下行趋势尚未结束.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜; 审校 王冠中)