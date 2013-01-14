马来西亚期市: 棕榈油期货小涨,但对库存高企的担忧遏制涨幅

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透新加坡1月14日 - 马来西亚棕榈油期货周一小涨,自上个交易日所及三周低位反弹,不过涨幅受抑,因市场担心需求疲弱及库存处于纪录高位.
棕榈油期货周五跌至12月21日以来最低,因官方数据显示12月库存达创纪录的263万吨,而市场预期为小幅下降.
但交易商寄望于库存可能会很快下降,因目前的暴雨天气使得作物收割中断,产量料将因季节性因素而减少.
"因认为过去10天产量下降,市场试图反弹,"一家外资大宗商品贸易行的交易员称."但需求疲弱,1月底期末库存或达270万吨左右."
指标3月棕榈油 合约微涨0.1%,收报每吨2,370马币(林吉特).该合约周五曾低见2,332马币.
总成交量为36,146口,高于平常的25,000口.
路透市场分析师王涛表示,技术分析显示棕榈油料将再次测试每吨2,334马币,因始于1月2日高位2,524马币的下行趋势尚未结束.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜; 审校 王冠中)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。