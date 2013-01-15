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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 19:10 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货随豆油上扬,但库存居高不下抑制涨幅

路透新加坡1月15日 - 马来西亚棕榈油期货周二小幅上扬,尾随豆油涨势,但由于这全球第二大生产国的出口持续疲弱且库存居高不下,使得涨幅受限.

船货调查商Intertek Testing Services周二表示,马来西亚1月1-15日棕榈油出口较上月减少20.7%至570,510吨.

另一船货调查商Societe Generale de Surveillance则公布同期间出口减少22.2%.本月头10日出口亦下滑.

中国实施更严格的进口食用油质量管制,可能促使部分出口商延缓出货.

对欧洲出口则因买家减少采购而受创,因棕榈油会在冬季凝固.

"市场略为上涨,追随大连和芝加哥豆油涨势,"马来西亚一外资经纪商的交易员称."出口下滑,但略优于前10天的情况,且我们期望下半月会进一步改善."

马来西亚指标3月棕榈油期货 上涨1.1%至每吨2,397马币,受美国豆油期货 上日上涨2.5%带动.

整体成交量为42,040口,高于平常的25,000口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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