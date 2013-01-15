马来西亚期市: 棕榈油期货随豆油上扬,但库存居高不下抑制涨幅

国际油市：伊朗已卖光海上石油储备，难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透新加坡1月15日 - 马来西亚棕榈油期货周二小幅上扬,尾随豆油涨势,但由于这全球第二大生产国的出口持续疲弱且库存居高不下,使得涨幅受限.
船货调查商Intertek Testing Services周二表示,马来西亚1月1-15日棕榈油出口较上月减少20.7%至570,510吨.
另一船货调查商Societe Generale de Surveillance则公布同期间出口减少22.2%.本月头10日出口亦下滑.
中国实施更严格的进口食用油质量管制,可能促使部分出口商延缓出货.
对欧洲出口则因买家减少采购而受创,因棕榈油会在冬季凝固.
"市场略为上涨,追随大连和芝加哥豆油涨势,"马来西亚一外资经纪商的交易员称."出口下滑,但略优于前10天的情况,且我们期望下半月会进一步改善."
马来西亚指标3月棕榈油期货 上涨1.1%至每吨2,397马币,受美国豆油期货 上日上涨2.5%带动.
整体成交量为42,040口,高于平常的25,000口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。