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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 18:54 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货升至逾一周高点,受出口零税率效益的预期激励

路透吉隆坡1月16日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至逾一周高点,投资人乐观预期零税率结构将会刺激马来西亚出口,并协助提振全球对棕榈油的需求.

此一乐观的情绪也受到季节性生产放缓可望有助于抑制库存的支撑;库存在12月达263万吨的新高.

马来西亚政府周二宣布2月将会维持棕榈油出口零税率,以期能有较最大生产国印尼更大的竞争力.

"印尼毛棕榈油现较马来西亚毛棕榈油昂贵.因此马来西亚出口肯定会增加,"一外资经纪商的交易员称.

"多数交易员是以前瞻性的观点在进行交易.尽管目前的出口状况并不算太好,但随着整体生产减少,我们预期库存会在2月或3月下滑,"该交易员称.

马来西亚指标4月棕榈油期货 收高0.5%至每吨2,428马币,盘中曾触及2,444马币,为1月7日以来最高.

整体成交量为35,249口,高于平常的25,000口.

路透市场分析师王涛称,技术分析显示,马来西亚棕榈油可能测试每吨2,449马币的阻力,若突破,将上探2,522马币.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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