马来西亚期市: 棕榈油期货升至逾一周高点,受出口零税率效益的预期激励

此一乐观的情绪也受到季节性生产放缓可望有助于抑制库存的支撑;库存在12月达263万吨的新高.

"多数交易员是以前瞻性的观点在进行交易.尽管目前的出口状况并不算太好,但随着整体生产减少,我们预期库存会在2月或3月下滑,"该交易员称.