马来西亚期市: 棕榈油期货升至逾一周高点,受出口零税率效益的预期激励

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡1月16日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至逾一周高点,投资人乐观预期零税率结构将会刺激马来西亚出口,并协助提振全球对棕榈油的需求.
此一乐观的情绪也受到季节性生产放缓可望有助于抑制库存的支撑;库存在12月达263万吨的新高.
马来西亚政府周二宣布2月将会维持棕榈油出口零税率,以期能有较最大生产国印尼更大的竞争力.
"印尼毛棕榈油现较马来西亚毛棕榈油昂贵.因此马来西亚出口肯定会增加,"一外资经纪商的交易员称.
"多数交易员是以前瞻性的观点在进行交易.尽管目前的出口状况并不算太好,但随着整体生产减少,我们预期库存会在2月或3月下滑,"该交易员称.
马来西亚指标4月棕榈油期货 收高0.5%至每吨2,428马币,盘中曾触及2,444马币,为1月7日以来最高.
整体成交量为35,249口,高于平常的25,000口.
路透市场分析师王涛称,技术分析显示,马来西亚棕榈油可能测试每吨2,449马币的阻力,若突破,将上探2,522马币.(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。