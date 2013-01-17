马来西亚期市: 棕榈油期货收低,受印度征收毛棕榈油进口税影响

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透新加坡1月17日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌,印度对毛棕榈油进口征收进口税,此举可能损及需求,让库存维持在接近纪录高位.
印度是全球最大的植物油买家,该国已对毛棕榈油设定2.5%的进口税,以抑制进口并保护国内油籽种植商.
交易商担忧此举可能使需求进一步受创.此前公布的数据显示,马来西亚1月1-15日出口较上月同期减少20%.
"市场对进口税的反应很不好,"马来西亚TA Securities的研究分析师James Ratnam称."但我们则认为这税率低到不会最毛棕榈油造成实质冲击."
马来西亚指标4月棕榈油期货 下跌2.1%至每吨2,378马币.
整体成交量升至45,433口,高于平常的25,000口,因上述消息引发卖压.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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