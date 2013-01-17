马来西亚期市: 棕榈油期货收低,受印度征收毛棕榈油进口税影响

路透新加坡1月17日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌,印度对毛棕榈油进口征收进口税,此举可能损及需求,让库存维持在接近纪录高位.

印度是全球最大的植物油买家,该国已对毛棕榈油设定2.5%的进口税,以抑制进口并保护国内油籽种植商.

交易商担忧此举可能使需求进一步受创.此前公布的数据显示,马来西亚1月1-15日出口较上月同期减少20%.

"市场对进口税的反应很不好,"马来西亚TA Securities的研究分析师James Ratnam称."但我们则认为这税率低到不会最毛棕榈油造成实质冲击."

马来西亚指标4月棕榈油期货 下跌2.1%至每吨2,378马币.

整体成交量升至45,433口,高于平常的25,000口,因上述消息引发卖压.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)