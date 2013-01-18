马来西亚期市: 棕榈油期货上涨,受周末前的买盘支撑

路透吉隆坡1月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨,受周末前的持续买盘支撑,未受印度新进口税可能损及需求、从而让创纪录的库存继续居高不下的疑虑影响.

印度是全球最大的植物油进口国,周四时对原食用油祭出2.5%的进口税,造成棕榈油价格下滑2.1%,因担忧该税则可能进一步打击疲弱出口.

但交易商称,印度的举措虽然旨在抑制进口并保护国内油籽产业,但税率仍小于预期,并不足以损及需求.

"稍早传言中的税率还要更高,但实际的税率仅仅如此,因为印度仍需要进口油,"吉隆坡一外资经纪商的交易员称.

马来西亚指标4月棕榈油期货 收高0.8%至每吨2,399马币,本周上涨1.3%.

今日总成交量为44,307口,几乎是平常的25,000口的两倍,因投资人在周末前对冲部位.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)