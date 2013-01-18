马来西亚期市: 棕榈油期货上涨,受周末前的买盘支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透吉隆坡1月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨,受周末前的持续买盘支撑,未受印度新进口税可能损及需求、从而让创纪录的库存继续居高不下的疑虑影响.
印度是全球最大的植物油进口国,周四时对原食用油祭出2.5%的进口税,造成棕榈油价格下滑2.1%,因担忧该税则可能进一步打击疲弱出口.
但交易商称,印度的举措虽然旨在抑制进口并保护国内油籽产业,但税率仍小于预期,并不足以损及需求.
"稍早传言中的税率还要更高,但实际的税率仅仅如此,因为印度仍需要进口油,"吉隆坡一外资经纪商的交易员称.
马来西亚指标4月棕榈油期货 收高0.8%至每吨2,399马币,本周上涨1.3%.
今日总成交量为44,307口,几乎是平常的25,000口的两倍,因投资人在周末前对冲部位.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。