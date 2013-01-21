马来西亚期市: 大豆供给疑虑提振棕榈油期货小涨,但出口迟滞限制涨幅

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透新加坡1月21日 - 马来西亚棕榈油期货周一小涨,受南美大豆产区乾旱疑虑因素支撑,但棕榈油涨势有限,因最新船货数据显示棕榈油出口趋弱.
阿根廷及巴西南部气候转为乾旱,可能导致大豆及豆油供给减少,使部分需求转至棕榈油.
但价格上档可能受限,因出口持续下跌,船货调查机构Intertek Testing Services周一指出,1月1-20日出口较上月同期减少17.3%,至1,004,159吨.
另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布同期棕榈油出口下降20%至813,778吨.
马来西亚当地一家大宗商品公司的交易员说:"市场紧跟南美天气忧虑以及一些技术性买兴不放...但与此同时出口减少且最终库存上升."
指标3月棕榈油期货 收高0.8%至每吨2,420马币(林吉特).
总成交量为25,074口,高于通常的25,000口.
技术分析师王涛表示,棕榈油价格或再度测试2,449马币的阻力位,若突破则将进一步升至2,522马币.(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译: 蔡美珍/王洋; 审校 田建华)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编