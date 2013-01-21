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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 18:32 BJT

马来西亚期市: 大豆供给疑虑提振棕榈油期货小涨,但出口迟滞限制涨幅

路透新加坡1月21日 - 马来西亚棕榈油期货周一小涨,受南美大豆产区乾旱疑虑因素支撑,但棕榈油涨势有限,因最新船货数据显示棕榈油出口趋弱.

阿根廷及巴西南部气候转为乾旱,可能导致大豆及豆油供给减少,使部分需求转至棕榈油.

但价格上档可能受限,因出口持续下跌,船货调查机构Intertek Testing Services周一指出,1月1-20日出口较上月同期减少17.3%,至1,004,159吨.

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布同期棕榈油出口下降20%至813,778吨.

马来西亚当地一家大宗商品公司的交易员说:"市场紧跟南美天气忧虑以及一些技术性买兴不放...但与此同时出口减少且最终库存上升."

指标3月棕榈油期货 收高0.8%至每吨2,420马币(林吉特).

总成交量为25,074口,高于通常的25,000口.

技术分析师王涛表示,棕榈油价格或再度测试2,449马币的阻力位,若突破则将进一步升至2,522马币.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译: 蔡美珍/王洋; 审校 田建华)

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