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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 18:37 BJT

马来西亚期市: 棕榈油升至近三周高位,乾旱天气引发供给担忧

"继上日触及两周新高后引发一些获利了结盘,"吉隆坡一交易商说道,其是指棕榈油价格在早盘曾一度下滑.

"对美国和全球农作物供给吃紧的预期应会支撑市场,"他说道."能否上涨将系于投机客是否入场."

指标4月合约尾盘 涨0.6%,报2,479林吉特(马币),略低于日高2,488,该水准为1月4日以来最高.

成交量报50,452口,较日常的25,000口增加了一倍有余,因一些交易商在周四的公共假期来临前进行平仓.

据路透市场分析师王涛称,从技术分析上看棕榈油可能会测试阻力位2,486,因其已经突破位于2,449的阻力.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译: 田建华/孙茉莉; 审校 张明钧)

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