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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 18:43 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货因出口欠佳收低,但周线收高

路透新加坡1月25日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌,结束四日连涨,因出口欠佳,此外印度将提高毛棕榈油进口基础价格的举动促使交易商了结获利.

"我们对这些消息持中性看法,因为毛棕榈油价格应该早已对此消息做出反应.但是,从长期来看,此项新举措可能会促使印度精炼商首先使用本国毛棕榈油,之后才会考虑马来西亚和印尼的毛棕榈油,"马来西亚Kenanga Investment Bank的研究分析师Alan Lim Seong Chun称.

"我们仍主要担心马来西亚库存状况,预计在1月底时将再创纪录高位266万吨.这应该会遏制涨势."

指标4月棕榈油期货 收跌1.5%,报每吨2,445马币(林吉特).

总成交量为31,360口,高于通常的25,000口.

不过,棕榈油期货本周仍收高1.9%,因市场担心南美乾旱天气恐将损及大豆和豆油产量,从而使部分需求转向更为廉价的棕榈油.

路透市场分析师王涛称,技术分析显示,棕榈油或将在2,449马币处寻得支撑,若再度上涨则将测试2,486马币阻力位.(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜; 审校 张明钧)
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