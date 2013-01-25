马来西亚期市: 棕榈油期货因出口欠佳收低,但周线收高

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透新加坡1月25日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌,结束四日连涨,因出口欠佳,此外印度将提高毛棕榈油进口基础价格的举动促使交易商了结获利.
"我们对这些消息持中性看法,因为毛棕榈油价格应该早已对此消息做出反应.但是,从长期来看,此项新举措可能会促使印度精炼商首先使用本国毛棕榈油,之后才会考虑马来西亚和印尼的毛棕榈油,"马来西亚Kenanga Investment Bank的研究分析师Alan Lim Seong Chun称.
"我们仍主要担心马来西亚库存状况,预计在1月底时将再创纪录高位266万吨.这应该会遏制涨势."
指标4月棕榈油期货 收跌1.5%,报每吨2,445马币(林吉特).
总成交量为31,360口,高于通常的25,000口.
不过,棕榈油期货本周仍收高1.9%,因市场担心南美乾旱天气恐将损及大豆和豆油产量,从而使部分需求转向更为廉价的棕榈油.
路透市场分析师王涛称,技术分析显示,棕榈油或将在2,449马币处寻得支撑,若再度上涨则将测试2,486马币阻力位.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。