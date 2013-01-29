马来西亚期市: 棕榈油期货上涨,受印尼调高毛棕榈油出口税带动

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
路透马来西亚1月29日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨,因印尼此前宣布调高棕榈油出口税,预料部分买家可能转向马国采购,使棕榈油价获得支撑,但对创纪录库存的忧虑挥之不去,限制了涨幅.
印尼将把2月毛棕榈油出口税由前一个月的7.5%调高至9%,而马来西亚2月毛棕榈油出口税仍维持在零.
"市场现在有些不确定性,关注焦点在库存和出口.这也是我们今天见到区间交投的原因,"马来西亚一外资经纪商的交易员称."但印尼调高税率可能是市场略微偏向正面的原因之一."
截至收盘,马来西亚指标4月棕榈油期货 攀升1.3%至每吨2,476马币.市场在2,446-2,484马币区间交投.马来西亚市场周一休市.
总成交量为30,506口,高于平常的25,000口.
路透市场分析师王涛表示,技术分析显示,棕榈油料测试2,486马币的阻力,若突破,进一步上探2,522马币.(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
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