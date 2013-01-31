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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 19:24 BJT

重发-马来西亚期市: 棕榈油期货价格创逾三个月最高,受益于南美天气乾旱

(重发以删除多余段落)

路透1月31日--- - 周四马来西亚棕榈油期货跳涨至逾三个月最高,出口高于预期且市场担忧阿根廷主要大豆产地的乾旱天气,给予市场支撑.

乾旱天气开始威胁阿根廷主要产粮区的部分大豆收成,可能影响豆油产量,且会令买家转向价格较便宜的棕榈油.当前棕榈油价格较大豆低逾300美元.

马来西亚1月棕榈油出口较上月小降,较两位数的出口降幅大为改善,亦鼓舞交易商士气.

"上半月出口相当糟糕,但过去六天来,出口强劲反弹,"吉隆坡一外资经纪商的交易员称.

"若此情况持续到2月,可望见到高出口协助削减库存.除此之外,外部市场也非常强劲."

马来西亚指标4月棕榈油期货 升1.8%至每吨2,555马币,盘中曾触及2,593马币,为10月25日以来最高.

总成交量为45,100口,高于平常的25,000口,投资人在周五马来西亚假期前平仓.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/王冠中; 审校 张明钧)

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