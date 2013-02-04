马来西亚期市: 棕榈油期货连续第四日上涨,尾随大豆和豆油涨势

路透新加坡2月4日 - 马来西亚棕榈油期货周一小升,且为连续第四个交易日上涨,尾随大豆和豆油因阿根廷乾燥气候忧虑而带动的涨势.

美国大豆来到接近六周高点,尽管阿根廷近几周有零星的阵雨,舒缓2012/13大豆作物缺水的情况,但阿根廷农业部表示许多地区仍受乾旱所苦.

大豆和豆油产量减少可能将部份需求转移至价格较低廉的棕榈油,可望协助削减创纪录的棕榈油库存.

"南美天气是主要的推动因素,"吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员称."就本地情况来看,现货毛棕榈油仍较期货大幅折价,因此市场气氛仍旧审慎,交易商在等待1月的库存数据,预期仍居高不下."

截至收盘,马来西亚指标4月棕榈油期货 小升0.3%至每吨2,564马币,周四时曾触及三个月高点2,593马币.

总成交量为32,005口,高于平常的25,000口.

路透市场分析师王涛表示,技术分析显示,棕榈油已突破2,567马币的阻力,料续升至2,639马币.(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)