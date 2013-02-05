马来西亚期市: 棕榈油期货连涨四日后下滑,关注下周库存及出口数据

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
路透新加坡2月5日 - 马来西亚棕榈油期货周二下跌,在连涨四日后遭逢获利了结,但下周公布的库存和出口数据将优于预期的希望,则限制了跌幅.
对于南美乾旱气候及其对大豆作物影响的的担忧,也支撑了棕榈油价格.豆油产量减少可能将部份需求转移至价格较低的棕榈油,进而缓和棕榈油库存居高不下的情况.
"我们将1月库存预估由266万吨下修至257万吨,因为我们认为1月出口表现可能优于预期,仅下滑7%,降幅低于我们先前预估的下滑11%,"马来西亚Kenanga Investment Bank的研究分析师Alan Lim Seong Chun在报告中称.
"尽管我们认为整体数据将带来利多,但在库存仍远高于200万吨的情况下,价格涨幅可能受限."
马来西亚棕榈油局将在2月13日公布1月棕榈油库存数据.马来西亚棕榈油库存在12月触及纪录高点263万吨.
交易商亦关注2月1-10日出口数据.
马来西亚指标4月棕榈油期货 收跌0.7%至每吨2,549马币(826美元),过去四个交易日累计上涨近5%.
该期货上日升至2,592马币,仅略低于周四触及的三个月高点.
整体成交量为25,536口,略高于平常的25,000口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。