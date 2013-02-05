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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 18:49 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货连涨四日后下滑,关注下周库存及出口数据

路透新加坡2月5日 - 马来西亚棕榈油期货周二下跌,在连涨四日后遭逢获利了结,但下周公布的库存和出口数据将优于预期的希望,则限制了跌幅.

对于南美乾旱气候及其对大豆作物影响的的担忧,也支撑了棕榈油价格.豆油产量减少可能将部份需求转移至价格较低的棕榈油,进而缓和棕榈油库存居高不下的情况.

"我们将1月库存预估由266万吨下修至257万吨,因为我们认为1月出口表现可能优于预期,仅下滑7%,降幅低于我们先前预估的下滑11%,"马来西亚Kenanga Investment Bank的研究分析师Alan Lim Seong Chun在报告中称.

"尽管我们认为整体数据将带来利多,但在库存仍远高于200万吨的情况下,价格涨幅可能受限."

马来西亚棕榈油局将在2月13日公布1月棕榈油库存数据.马来西亚棕榈油库存在12月触及纪录高点263万吨.

交易商亦关注2月1-10日出口数据.

马来西亚指标4月棕榈油期货 收跌0.7%至每吨2,549马币(826美元),过去四个交易日累计上涨近5%.

该期货上日升至2,592马币,仅略低于周四触及的三个月高点.

整体成交量为25,536口,略高于平常的25,000口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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